«Локомотив» интересуется Лассина Траоре из «Аякса». За 20-летнего форварда просят 10 млн евро

интересуется нападающим .

Амстердамский клуб готов отпустить 20-летнего форварда и просит за него порядка 10 миллионов евро, сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.

Также на футболиста из Буркина Фасо претендует . Сам он, как отмечается, рассчитывает получить еще несколько предложений.

Траоре регулярно играл за «Аякс» на старте сезона, но во второй его части мало выходил в стартовом составе и часто оставался в запасе.

В чемпионате Нидерландов он отметился семью голами в 12 матчах. Также на его счету один забитый мяч в Лиге чемпионов и два – за в 11 играх второго дивизиона.