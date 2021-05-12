«Локомотив» интересуется Лассина Траоре из «Аякса». За 20-летнего форварда просят 10 млн евро

«Локомотив» интересуется нападающим «Аякса» Лассина Траоре.
Амстердамский клуб готов отпустить 20-летнего форварда и просит за него порядка 10 миллионов евро, сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.
Также на футболиста из Буркина Фасо претендует «Аталанта». Сам он, как отмечается, рассчитывает получить еще несколько предложений.
Траоре регулярно играл за «Аякс» на старте сезона, но во второй его части мало выходил в стартовом составе и часто оставался в запасе.
В чемпионате Нидерландов он отметился семью голами в 12 матчах. Также на его счету один забитый мяч в Лиге чемпионов и два – за «Аякс-2» в 11 играх второго дивизиона.