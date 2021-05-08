Зидан о будущем: «Мы с руководством поговорим. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время»

Главный тренер ответил на вопрос о своем будущем после победы над «Вильярреалом» (2:1) в 38-м туре Ла Лиги.

«Сначала нам следует поблагодарить наших фанатов, потому что они всегда поддерживали команду, даже находясь за пределами стадиона. Я думаю, что все болельщики могут гордиться игроками, потому что они отдали все силы в борьбе. Нам было нелегко, но мы выиграли. Я поздравляю весь тренерский штаб. На этом все.

Сейчас нужно сохранять спокойствие. В ближайшие дни мы с руководством поговорим. И все. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Не только со мной, но и со всем, чем клуб займется в рамках подготовки к следующему сезону», – сказал Зидан.

Симеоне взял титул, но лучший все равно Зидан? Месси включился, но хватило ли этого, чтобы обойти Каземиро и Льоренте? Итоги Ла Лиги от Sports.ru