Высшие футбольные лиги недосчитаются 7,2 млрд евро доходов с 2019-го по 2021-й из-за пандемии. Посещаемость матчей снизилась на 210 млн зрителей

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Пандемия коронавируса оказала серьезное негативное влияние на мировой футбол.

Общий недополученный доход высшего уровня профессионального футбола за период с 2019 по 2021 год прогнозируется на уровне 7,2 млрд евро, в лигах низшего уровня – 1,5 млрд евро, следует из отчета УЕФА.

Сильнее всего от пандемии пострадал клубный футбол, который серьезно зависит от посещаемости стадионов болельщиками. Пандемия привела к снижению посещаемости матчей на 210 млн человек.

Отмечается, что серьезно пострадала вся футбольная экосистема – как на профессиональном, так и на любительском и молодежном уровнях.

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