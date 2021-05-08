Президент «Беневенто» заставит команду 12 часов ехать на матч с «Торино» на автобусе в наказание за вылет в Серию Б

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито решил наказать команду за вылет в Серию Б.

Из-за ничьей «Лацио» и в 37-м туре Серии А команда досрочно вылетела из высшего дивизиона. В 38-м туре «Беневенто» сыграет с «Торино», этот матч мог стать решающим в борьбе за выживание.

За это Вигорито решил не оплачивать команде билеты на самолет до Турина и заставит игроков ехать на матч на автобусе, сообщает Calciomercato.

Поездка займет примерно 12 часов, так как Беневенто и Турин находятся практически на разных концах Италии (расстояние между городами – около 900 км).