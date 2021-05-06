Болельщик из Оренбурга подал в суд на РФС из-за отмены стыковых матчей

Болельщик и юрист из Оренбурга Артем Симоненко подал в суд на РФС.

Претензия любителя футбола заключается в том, что организация приняла решение отказаться от проведения стыковых матчей между командами РПЛ и .

Он уверен, что встречи подлежат проведению, поскольку обязан следовать регламенту, принятому ранее.

Напомним, «Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию для РПЛ из-за вместимости стадиона.

Впоследствии было объявлено об отмене стыковых матчей. В итоге из РПЛ вылетели «Тамбов» и «Ротор», а повысились в классе «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

«Оренбург» подаст иск в CAS из-за невыдачи лицензии для РПЛ