Дзюба о желании поиграть в Европе: «Уже нет. Беларусь считается? Могу лет в 38 какую-нибудь такую лигу разорвать»

Нападающий «Зенита» ответил на вопрос, остается ли у него желание в будущем поиграть в Европе.

– Будет ли оставаться мотивация дальше побеждать с «Зенитом» в , если в ЛЧ так и не удастся показать достойный результат?

– Мотивация – нет [не пропадет]. Следующий год будет очень насыщенным.

– Столетие родного клуба.

– Да, столетие . Побеждать никогда не устаешь. Это глупо, когда говорят, что мотивация пропала, наелся. Это невозможно. Когда я такое слышу, для меня это шок.

– Да и футболисты понимают, что карьера не такая длинная.

– В этом и был весь мой посыл, когда я в переходил: иду за трофеями, ради этого.

– Рассматриваешь ли еще для себя возможность уехать поиграть в Европу? Или этот вопрос закрыт – окончание карьеры в России и в Петербурге?

– Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас – чего уже гадать. Подождите, а Беларусь считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38.

На самом деле – уже нет. У меня еще год контракта. Плюс один, который уже будет по обоюдному [согласию] решаться.

– А тебе сколько сейчас?

– 32, 33 будет в августе.

– Ну то есть в 35 лет ты можешь перестать мучить петербургских любителей футбола?

– Кстати, да. Где-то в 35-36 это, наверное, произойдет, – сказал Дзюба.