Тер Стеген пропустит Евро-2020 из-за операции на колене

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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сообщил, что пропустит Евро-2020.

«Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что мне нужно дополнительное хирургическое вмешательство на колене. Мне жаль, что я пропущу Евро-2020 и не буду вместе немецкой сборной.

Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим!

Надеюсь, что после летней паузы мы снова будем играть с болельщиками, я скучаю по этому! Спасибо за поддержку на протяжении трудного сезона», – написал голкипер в инстаграме.

Тер Стеген провел 24 матча за Германию. Статистику 29-летнего немца смотрите здесь.

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