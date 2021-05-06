Тер Стеген пропустит Евро-2020 из-за операции на колене

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сообщил, что пропустит .

«Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что мне нужно дополнительное хирургическое вмешательство на колене. Мне жаль, что я пропущу Евро-2020 и не буду вместе немецкой сборной.

Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим!

Надеюсь, что после летней паузы мы снова будем играть с болельщиками, я скучаю по этому! Спасибо за поддержку на протяжении трудного сезона», – написал голкипер в инстаграме.

Тер Стеген провел 24 матча за Германию. Статистику 29-летнего немца смотрите здесь.