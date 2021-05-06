РПЛ об игре «Уфа» – «Арсенал»: «Решение о переносе было принято ради здоровья участников. Оснований для переноса других матчей не возникло»

Глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с переносом матча «Уфа» – (2:1) из-за жары.

Игра началась на два часа позже, когда уже был известен результат матча и «Рубина» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Олимп-ФНЛ.

«Решение о переносе матча «Уфа» – «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой – ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ.

Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», – сказал Зеленов.