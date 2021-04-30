Головин об изучении французского: «Разбираюсь в футбольной терминологии, но сам язык не так прост»

Полузащитник рассказал о сложностях изучения французского языка и о работе под руководством главного тренера .

– Внес ли определенные коррективы в твою игру Ковач?

– Ковач уделяет много внимания игре в обороне. Футболисты атакующего плана не привыкли защищаться. Тренер привил нам эту черту. Игра в обороне всей командой — это и есть наш ключ к успеху, а также залог текущих результатов.

– Понимаешь ли ты теперь французскую речь?

– Нет, не совсем. Я хорошо разбираюсь в футбольной терминологии, потому что она достаточно проста для восприятия. Но сам французский язык не так просто учить. Я понимаю не все, – сказал Головин.