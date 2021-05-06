ЦСКА может остаться без еврокубков впервые за 20 лет. Нужно обыгрывать «Динамо» и ждать осечек конкурентов

ЦСКА может спасти не самый удачный сезон, если обыграет «Динамо» в 30-м туре и заскочит в еврокубки.

Правда, одной победы будет мало – нужно ждать осечек от «Рубина» и «Сочи», которые опережают команду Ивицы Олича на два очка.

Впервые за 20 лет армейцы могут остаться без европейских турниров.

Учитывая то, что «Динамо» никаких турнирных задач не решает, Bettery видит именно ЦСКА фаворитом. Коэффициент на их победу – 2.33.