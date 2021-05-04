Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» позволил «Ливерпулю» соскочить с крючка. Много нехарактерных ошибок»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги перенесенного матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:4).

«Играя против хороших команд и хороших футболистов, недопустимо пропускать такие простые мячи, особенно в такое время, как в нашем случае.

Мы хорошо начали матч, но не развили преимущество. В первом тайме нужно было сделать больше, и то, что мы пропустили незадолго до перерыва после стандартного положения, разочаровывает.

Когда второй тайм начинается с гола в первые 70-80 секунд, становится тяжело. Мы позволили сопернику соскочить с нашего крючка. Но это часть обучения для этой команды. Мы должны были воспользоваться не лучшей игрой «Ливерпуля».

Мы хотим выигрывать в каждом матче и готовы биться друг за друга, но сегодня у нас было слишком много нехарактерных ошибок», – сказал Сульшер.

У «МЮ» 3 поражения за 4 последних матча

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