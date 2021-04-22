«Шутки за двести про 🐒🍌 устарели. Давайте что-то новенькое». Идову об оскорблениях под постом о «Спартаке»

Защитник «Химок» отреагировал на оскорбления, которые он получил под постом в инстаграме, где раскритиковал работу арбитров в матче 29-го тура против (1:2).

«Я смотрю, у некоторых чувство юмора проснулось великолепное. Ваша команда выиграла. Так радуйтесь. А то шутки за двести про 🐒🍌 и все в этом духе уже как-то устарело. Давайте что-то новенькое хоть», – написал Идову.

Отметим, что права на Идову принадлежат «Локомотиву» – футболист выступает за на правах аренды. Железнодорожники ведут борьбу со «Спартаком» за попадание в Лигу чемпионов.

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