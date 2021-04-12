Илья Геркус: «Чемпионат России в стагнации, лидирующие клубы переживают кризис. «Зенит» этим пользуется»

Бывший президент высказался о чемпионстве и проблемах остальных российских клубов.

«У «Зенита» на разных этапах чемпионата разные ребята показывали лидерские качества. Тот же Кузяев приходит в голову, Дзюба, который разыгрался в конце, Азмун. Было, кем маневрировать.

Чемпионат России сейчас находится в стагнации, очень похоже на нее. Все лидирующие клубы переживают кризис, у каждого он свой. Это смена тренеров, смена менеджмента, поиски оптимальных составов, которые иногда доходят до паники.

Покупки нападающих выглядят как попытки купить себе волшебную палочку, которая решит [проблемы]. Рондон, Промес – это больше из мистической области, чем из рациональной. У того же все проблемы точно не в нападении. «Зенит» пользуется тем, что у всех идет перестройка, и спокойно берет один титул за другим.

Давление на Семака идет колоссальное. Развитие как тренера неявное, нет такого, что он изобретает новую схему, но выдержать три сезона, не оступившись, – это тоже большой вызов для относительно молодого тренера. У него все впереди, я прогресс вижу», – сказал Геркус в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

«Зенит» – гегемон. Такого не было со времен «Спартака» Романцева