«Бавария» может продать Левандовского за 60 млн евро. «Реалу» форвард интересен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Футболист интересен «Реалу». Агент игрока Пини Захави общается с несколькими клубами, которые заинтересованы в трансфере поляка.
«Бавария» может отпустить 32-летнего форварда, поскольку клуб испытывает некоторые финансовые сложности в условиях пандемии коронавируса. Сумма трансфера может достичь 60 миллионов евро, пишет As со сслыкой на Sky Sport Deutschland.
Несколько дней назад сообщалось о том, что «Бавария» получила запросы о трансфере Левандовского от нескольких топ-клубов Европы.
Левандовски был близок к переходу в «Мадрид» уже несколько раз. В 2014 году испанский клуб направил предложение агенту футболиста.
Президент «Реала» Флорентино Перес был впечатлен игрой Левандовского в матче против «Боруссии» (1:4) в сезоне-2012/13. В этой игре поляк оформил покер. С того момента менеджер является большим поклонником таланта поляка.
В этом сезоне форвард забил 36 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги. С его статистикой можно ознакомиться здесь.