«Бавария» может продать Левандовского за 60 млн евро. «Реалу» форвард интересен

Нападающий «Баварии» может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Футболист интересен «Реалу». Агент игрока общается с несколькими клубами, которые заинтересованы в трансфере поляка.

«Бавария» может отпустить 32-летнего форварда, поскольку клуб испытывает некоторые финансовые сложности в условиях пандемии коронавируса. Сумма трансфера может достичь 60 миллионов евро, пишет As со сслыкой на Sky Sport Deutschland.

Несколько дней назад сообщалось о том, что получила запросы о трансфере Левандовского от нескольких топ-клубов Европы.

Левандовски был близок к переходу в «Мадрид» уже несколько раз. В 2014 году испанский клуб направил предложение агенту футболиста.

Президент Флорентино Перес был впечатлен игрой Левандовского в матче против «Боруссии» (1:4) в сезоне-2012/13. В этой игре поляк оформил покер. С того момента менеджер является большим поклонником таланта поляка.

В этом сезоне форвард забил 36 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги. С его статистикой можно ознакомиться здесь.