Adidas представил новую форму «Амкала» к последнему сезону команды

В начале апреля стартовал последний сезон футбольного клуба «Амкал». 4 апреля прошел первый матч с командой тик-токеров «На спорте», а 10 апреля состоялся знаменательный матч, о котором мечтал основатель команды Герман El Classico Попков и многие игроки клуба: «Амкал» сыграл на «Мордовия Арене», стадионе ЧМ-2018 в Саранске. Игру посетили более 8 тысяч человек.

К финальному сезону «Амкала» adidas представил новую игровую форму для команды. Впервые ее презентовали в формате комикса, который рассказывает историю клуба – от дворовой команды до матчей на стадионах ЧМ. Комикс напоминает самые яркие эпизоды за все 4 прошедших сезона (данные исторические моменты были отобраны вместе с фанатами команды) и включает в себя дополнительные материалы и отрисовки всех форм команды. Комикс был выполнен не только в анимированном digital-формате, но также и выпущен в лимитированном тираже в печатной версии, которую болельщики клуба могут получить, приняв участие в конкурсе. При приобретении любой вещи из новой коллекции ФК «Амкал» в приложении adidas пользователь участвует в розыгрыше и может стать одним из 40 счастливчиков, которые получат комикс с автографами игроков клуба.

17 апреля команда вышла на поле в новой форме, выполненной в черно-золотых цветах. Контрастный абстрактный принт на джерси вносит финальные штрихи в оригинальный дизайн комплекта. Джерси украшена динамичным принтом по всей поверхности и дополнена логотипом команды – гербом «Амкала» и фирменными тремя полосками.

2 мая состоится главная игра сезона – дерби, которого с нетерпением ждут все болельщики клуба – ФК «Амкал» сыграет с «2Drots». Сезон завершится в мае двумя матчами: 11 мая в Екатеринбурге клуб сыграет против легенд «Урала», а 29 мая последний матч ФК «Амкал» состоится в Иркутске – городе, из которого родом капитан команды – Андрей Sibskana.

Новая форма ФК «Амкал» уже доступна для заказа в приложении, на сайте и в розничных магазинах adidas.