Роналд Куман: «Не понял, почему меня удалили, я никого не оскорблял. Резервный судья проявил ко мне неуважение»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал удаление, полученное им в матче 33-го тура против «Гранады» (1:2).

– Почему вам показали красную?

– Я не понял, почему. По словам Карлеса Наваля, я неуважительно повел себя с резервным арбитром. Я не говорил ничего плохого о нем. Я не оскорблял и не делал ничего плохого.

Невероятно, что они показали мне красную. Но если судье просто захотелось стать звездой вечера, то спасибо ему.

– Но что он сказал?

– Посмотрим, я не знаю. Я не знаю, что они собираются записать в протокол. Но если они укажут то, чего я не говорил, мне придется что-то делать.

– Судья был зол?

– Было несколько эпизодов, и резервный судья ответил мне так, что проявил неуважение. Если он считает, что это не оскорбление, но он не понимает, что такое неуважение. Еще раз – я не понял этого решения.

– Оскорблений с вашей стороны не было?

– Посмотрим, – сказал Куман.

Тренер пропустит матчи «Барсы» с «Валенсией» и «Атлетико». Из-за удаления его дисквалифицируют минимум на 2 игры.