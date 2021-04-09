«Крыльям Советов» нужно набрать 1 очко в 4 матчах, чтобы вернуться в РПЛ

«Крылья Советов» практически обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.
Самарцы набрали 89 очков в 38 матчах первенства Олимп-ФНЛ и оторвались от «Нижнего Новгорода», идущего на третьем месте, на 8 очков (имея матч в запасе). При этом по личным встречам (первый показатель при равенстве очков в первом дивизионе) самарский клуб имеет преимущество в виде двух побед.
Таким образом, «Крыльям» достаточно набрать одно очко в 4 матчах, чтобы вернуться в РПЛ спустя сезон. Более того, к этому близок и «Оренбург». Благодаря поражению нижегородцев от «Енисея» (1:2) и собственной победе над «Чертаново» уральский клуб оторвался от третьего места на 4 очка.
Это значит, что в трех турах «Оренбургу» достаточно набрать пять очков, чтобы гарантировать себе место в РПЛ. По личным встречам южноуральцы также имеют преимущество над «Нижним Новгородом».