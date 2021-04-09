Хвича интересен «Лидсу». Клуб обсуждал его переход с агентом (Football Fancast)

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает Football Fancast, спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом игрока на тему возможного трансфера летом.
В то же время отмечается, что никаких признаков того, что сделка близка к заключению, нет.
Ранее сообщалось, что в подписании грузинского футболиста заинтересован «Ювентус».
В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия забил 4 гола за 23 игры. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.