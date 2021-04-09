Хвича интересен «Лидсу». Клуб обсуждал его переход с агентом (Football Fancast)

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Football Fancast, спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом игрока на тему возможного трансфера летом.

В то же время отмечается, что никаких признаков того, что сделка близка к заключению, нет.

Ранее сообщалось, что в подписании грузинского футболиста заинтересован «Ювентус».

В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия забил 4 гола за 23 игры. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.

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