Защитник «Ман Сити» Уокер подвергся расистским оскорблениям в инстаграме: «Когда же это закончится?»

Еще один игрок АПЛ подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер опубликовал сообщение, которое он получил в директе инстаграма после победы в финальном матче Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (1:0).
«Когда же это закончится?» – задался вопросом англичанин.
Среди оскорблений пользователя были такие фразы, как «надеюсь, твоя жена изобьет тебя из-за того, какой ты расы» и «надеюсь, ты ударишься своим темным пальцем об Audi A5».
В инстаграме сообщили, что аккаунт был забанен еще до того, как Уокер привлек внимание к этому.
Ранее организации английского футбола решили бойкотировать соцсети в период с 30 апреля по 3 мая в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.