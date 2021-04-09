Защитник «Ман Сити» Уокер подвергся расистским оскорблениям в инстаграме: «Когда же это закончится?»

Еще один игрок подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

Защитник опубликовал сообщение, которое он получил в директе инстаграма после победы в финальном матче Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (1:0).

«Когда же это закончится?» – задался вопросом англичанин.

Среди оскорблений пользователя были такие фразы, как «надеюсь, твоя жена изобьет тебя из-за того, какой ты расы» и «надеюсь, ты ударишься своим темным пальцем об Audi A5».

В инстаграме сообщили, что аккаунт был забанен еще до того, как Уокер привлек внимание к этому.

Ранее организации английского футбола решили бойкотировать соцсети в период с 30 апреля по 3 мая в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.