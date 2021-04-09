«Спартак» попросил КДК отменить желтые карточки Максименко и Айртона

КДК РФС рассмотрит обращение «Спартака» с просьбой отменить желтые карточки Александра Максименко и Айртона, полученные в матче с ЦСКА (1:0).

Максименко получил желтую карточку за затяжку времени на 88-й минуте, – за грубую игру на 62-й. Из-за перебора желтых карточек оба футболиста должны пропустить игру с «Арсеналом».

«Спартак» направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили и Айртон», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

«Спартак» измучил фланги ЦСКА, а Соболев доминировал в штрафной, но все решила контратака. Кажется, тройка призеров определилась