«Спартак» попросил КДК отменить желтые карточки Максименко и Айртона

КДК РФС рассмотрит обращение «Спартака» с просьбой отменить желтые карточки Александра Максименко и Айртона, полученные в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).
Максименко получил желтую карточку за затяжку времени на 88-й минуте, Айртон – за грубую игру на 62-й. Из-за перебора желтых карточек оба футболиста должны пропустить игру с «Арсеналом».
«Спартак» направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили Александр Максименко и Айртон», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
«Спартак» измучил фланги ЦСКА, а Соболев доминировал в штрафной, но все решила контратака. Кажется, тройка призеров определилась