Ахметов после ВАР удален за удар шипами в ногу Соболеву. Ильзату дали красную за схожий фол в игре с «Зенитом» в марте

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев видеоповторы Ильзат Ахметов Александр Соболев Павел Кукуян Футбол

«Спартак» принимает ЦСКА (0:0, первый тайм) в 27-м туре чемпионата России.

На 35-й минуте полузащитник армейцев Ильзат Ахметов в борьбе за мяч шипами попал в щиток форварду Александру Соболеву.

Судья Сергей Карасев, работающий на ВАР, не принял решения об удалении и пригласил главного арбитра к монитору.

Павел Кукуян после просмотра видеоповтора решил удалить хавбека.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Примечательно, что Ахметов за аналогичное нарушение был удален 17 марта в игре с «Зенитом» (2:3) – тогда он грубо сыграл против Далера Кузяева.

Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА. Ахметов удален. Текстовый онлайн есть

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