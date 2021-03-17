Ахметов после ВАР удален за удар шипами в ногу Соболеву. Ильзату дали красную за схожий фол в игре с «Зенитом» в марте

«Спартак» принимает ЦСКА (0:0, первый тайм) в 27-м туре чемпионата России.

На 35-й минуте полузащитник армейцев в борьбе за мяч шипами попал в щиток форварду .

Судья Сергей Карасев, работающий на ВАР, не принял решения об удалении и пригласил главного арбитра к монитору.

после просмотра видеоповтора решил удалить хавбека.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Примечательно, что Ахметов за аналогичное нарушение был удален 17 марта в игре с «Зенитом» (2:3) – тогда он грубо сыграл против Далера Кузяева.

Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА. Ахметов удален. Текстовый онлайн есть