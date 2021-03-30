Жоржиньо про Лэмпарда в «Челси»: «Он не был готов к работе на этом уровне»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Жоржиньо Фрелло Футбол

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мнением о периоде работы Фрэнка Лэмпарда в лондонском клубе.

«Буду искренним на тему Лэмпарда. Я считаю, что он пропустил некоторые шаги, необходимые для обучения, прежде чем перейти в большой клуб.

Он пришел в клуб, где он легенда, не имея опыта работы тренером в других клубах.

Думаю, он пришел слишком рано, пропустил несколько шагов в развитии и, если честно, не был готов к работе на этом уровне», – сказал Жоржиньо.

Лэмпард возглавил «Челси» в июле 2019 года после сезона в «Дерби». В первом сезоне под его руководством лондонцы финишировали в топ-4 АПЛ и вышли в финал Кубка Англии.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья