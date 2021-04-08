Роберт Левандовски: «Жена посоветовала отказаться от сладкого и молока. Стал намного лучше чувствовать себя»

Нападающий «Баварии» рассказал о своем рационе.

– Ваша жена – диетолог. Вы балуете себя чем-то нездоровым? Жирная пицца, бургер с картошкой фри?

– Я не люблю бургеры. Пицца – да, время от времени. Но без глютена, без пшеничной муки, стараюсь ее избегать. Раньше я мог съесть много конфет, целую плитку белого шоколада. Сейчас я ем темный шоколад с 80-процентным содержанием какао, мне он очень нравится. Но он не ощущается как обычный шоколад.

Это происходит автоматически. Если вы пьете колу каждый день, ваше тело взбунтуется, когда вы перестанете ее пить: «Эй, где моя кола, которую я пил каждый день в течение нескольких недель?» Это шок для тела.

– Что еще вы изменили в своем рационе?

– Я больше не могу нормально пить обычное молоко. Жена посоветовала мне на несколько недель отказаться от сладкого и молока и оценить реакцию. Я заметил, что стал намного лучше чувствовать себя по утрам, больше не был уставшим.

Возможно, в 35 я скажу, что чувствую себя на 32, и то, что я делаю, окажет положительное влияние позже, – сказал футболист.