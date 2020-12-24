Хендерсон, Милнер и Трент о Суперлиге: «Мы не хотим, чтобы это произошло. Это коллективная позиция»

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон опубликовал заявление по поводу Суперлиги Европы.

«Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Наша приверженность клубу и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение.

You’ll Never Walk Alone», – написал Хендерсон.

Такие же заявления появились в твиттере Джеймса Милнера, Неко Уильямса и Трента Александера-Арнолда. Вирджил ван Дейк ретвитнул это сообщение.

Ранее сообщалось, что Хендерсон созвал срочную встречу капитанов всех клубов АПЛ, чтобы выработать единую позицию по Суперлиге.

«Челси», «Сити» и «Атлетико» выходят из Суперлиги, «Барса» тоже близка. Онлайн развала

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