Хендерсон, Милнер и Трент о Суперлиге: «Мы не хотим, чтобы это произошло. Это коллективная позиция»

Капитан опубликовал заявление по поводу .

«Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Наша приверженность клубу и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение.

You’ll Never Walk Alone», – написал Хендерсон.

Такие же заявления появились в твиттере , Неко Уильямса и Трента Александера-Арнолда. Вирджил ван Дейк ретвитнул это сообщение.

Ранее сообщалось, что Хендерсон созвал срочную встречу капитанов всех клубов , чтобы выработать единую позицию по Суперлиге.

«Челси», «Сити» и «Атлетико» выходят из Суперлиги, «Барса» тоже близка. Онлайн развала