Куман останется тренером «Барселоны». Лапорта поддержит его после завоевания Кубка Испании

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, вероятно, сохранит свой пост после завоевания Кубка Испании.

Президент каталонцев Жоан Лапорта намерен сохранить 58-летнего специалиста из Нидерландов. Куман останется в «Барсе», если не произойдет ничего непредвиденного.

Лапорта всегда выступал за оценку работы по спортивным результатам. Выигранный трофей должен лишь подтолкнуть президента к тому, чтобы в ближайшее время озвучить решение, которое во многом уже было сформировано.

Своей работой в непростой период Куман заслужил право и дальше оставаться в проекте.

Более того, в последние недели Куман уже фактически приступил к планированию состава «Барселоны» на следующий сезон – он составляет список игроков, которые должны прийти и уйти.

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