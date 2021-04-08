Куман останется тренером «Барселоны». Лапорта поддержит его после завоевания Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, вероятно, сохранит свой пост после завоевания Кубка Испании.
Президент каталонцев Жоан Лапорта намерен сохранить 58-летнего специалиста из Нидерландов. Куман останется в «Барсе», если не произойдет ничего непредвиденного.
Лапорта всегда выступал за оценку работы по спортивным результатам. Выигранный трофей должен лишь подтолкнуть президента к тому, чтобы в ближайшее время озвучить решение, которое во многом уже было сформировано.
Своей работой в непростой период Куман заслужил право и дальше оставаться в проекте.
Более того, в последние недели Куман уже фактически приступил к планированию состава «Барселоны» на следующий сезон – он составляет список игроков, которые должны прийти и уйти.
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