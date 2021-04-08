Агент Шпинев о будущем Мухина: «Сейчас «Локомотив» – это приоритетный вариант»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, высказался по поводу будущего своего клиента.
– Правда ли, что у вас сейчас есть конфликт с «Локомотивом»?
– Никаких конфликтов у нас нет. «Локомотив» – любимый клуб.
– Но ведь вы очень жестко общаетесь в последнее время.
– Нет, наоборот. Все корректно.
– Почему не продлевается контракт с Мухиным?
– Я пока оставлю все это без комментариев. Думаю, время скоро придет, и мы поговорим обстоятельно.
– Спортивный директор «Спартака» Попов сказал, что Мухин очень интересный игрок на рынке. Вам интересен «Спартак» в плане будущего трудоустройства?
– Мы рассматриваем все предложения, доводим их до игрока и анализируем.
– Предложений много сейчас?
– Они есть.
– А сколько вы денег хотите?
– Много.
– В процентах как оцените шансы Мухина остаться в «Локомотиве»?
– Пока никак не могу прокомментировать.
– Он хотел бы остаться?
– Сейчас «Локомотив» – это приоритетный вариант. А что будет дальше – чуть-чуть нужно подождать, – сказал Шпинев.