Агент Шпинев о будущем Мухина: «Сейчас «Локомотив» – это приоритетный вариант»

, агент полузащитника , высказался по поводу будущего своего клиента.

– Правда ли, что у вас сейчас есть конфликт с «Локомотивом»?

– Никаких конфликтов у нас нет. «Локомотив» – любимый клуб.

– Но ведь вы очень жестко общаетесь в последнее время.

– Нет, наоборот. Все корректно.

– Почему не продлевается контракт с Мухиным?

– Я пока оставлю все это без комментариев. Думаю, время скоро придет, и мы поговорим обстоятельно.

– Спортивный директор «Спартака» Попов сказал, что Мухин очень интересный игрок на рынке. Вам интересен «Спартак» в плане будущего трудоустройства?

– Мы рассматриваем все предложения, доводим их до игрока и анализируем.

– Предложений много сейчас?

– Они есть.

– А сколько вы денег хотите?

– Много.

– В процентах как оцените шансы Мухина остаться в «Локомотиве»?

– Пока никак не могу прокомментировать.

– Он хотел бы остаться?

– Сейчас «Локомотив» – это приоритетный вариант. А что будет дальше – чуть-чуть нужно подождать, – сказал Шпинев.