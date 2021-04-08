Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит» – 1:0. Ионов открыл счет на 7-й минуте. Текстовый онлайн есть

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В 26-м туре РПЛ «Краснодар» принимает «Зенит»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также матч можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

Краснодар – Зенит 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
17 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Ионов.
КраснодарСафонов, Смольников, Мартынович, Петров, Панталеао, Классон, Газинский, Ионов, Кабелла, Вандерсон, Ольссон.
ЗенитЛунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел, Барриос, Кузяев, Малком, Дзюба, Азмун.
Предупреждение:
Чистяков (44).

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