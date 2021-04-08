Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит» – 1:0. Ионов открыл счет на 7-й минуте. Текстовый онлайн есть

В 26-м туре РПЛ «Краснодар» принимает «Зенит».
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- Дата проведения
- 17 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 7 Ионов.
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Краснодар –
Сафонов, Смольников, Мартынович, Петров, Панталеао, Классон, Газинский, Ионов, Кабелла, Вандерсон, Ольссон.
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Зенит –
Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел, Барриос, Кузяев, Малком, Дзюба, Азмун.
- Предупреждение:
- Чистяков (44).