«Реал» объявит о переходе Алабы, когда сезон закончится. Клуб подпишет несколько игроков летом

Вопрос о переходе защитника из «Баварии» в «Реал» на правах свободного агента этим летом решен, утверждает Marca.

Футболист присоединится к мадридскому клубу, однако «Реал» не станет объявлять о трансфере до конца сезона, несмотря на то, что все детали перехода согласованы.

Алаба не станет единственным летним трансфером «Реала». Состав пополнится несколькими футболистами.

Вне зависимости от того, удастся ли клубу победить в и/или Лиге чемпионов, руководство осознает необходимость усиления состава команды.

Ранее стало известно, что «Реал» не продаст Винисиуса Жуниора, Феде Вальверде, Мартина Эдегора и Родриго Гоэса летом. Также неприкасаемыми считаются несколько лидеров мадридцев – Тибо Куртуа, Каземиро, Тони Кроос и Карим Бензема.