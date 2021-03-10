«Реал» не станет увеличивать предложение Рамосу. Клуб считает, что справится без испанца в случае отказа

Решение по будущему капитана «Реала» Серхио Рамоса пока не принято.
«Мадрид» хочет, чтобы испанец согласился на изначальные условия, выдвинутые клубом. «Реал» все еще хочет, чтобы Рамос остался в команде, но не станет увеличивать предложение. Если 35-летний футболист отклонит его, то, как считают в «Мадриде», команда справится и без испанца.
Такое мнение сформировалось после ряда сильных матчей, которые провели Начо Фернандес и Эдер Милитао. Последним примером уверенной игры обороны «Реала» без Рамоса стал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).
При этом «Мадрид» рассчитывает на Рафаэля Варана, который ведет переговоры по новому контракту с клубом, и защитника «Баварии» Давида Алабу, который, как сообщалось, договорился о переходе в «Реал».
Рамос рад видеть, что команда способна хорошо действовать и без него, но понимает, что скоро ему придется принять окончательное решение.
Срок действующего контракта центрального защитника с «Реалом» истекает летом. В этом сезоне Рамос провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 мяча (оба – с пенальти). Сейчас он травмирован.
Полную статистику испанца можно изучить здесь.