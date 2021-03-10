«Реал» не станет увеличивать предложение Рамосу. Клуб считает, что справится без испанца в случае отказа

Решение по будущему капитана «Реала» пока не принято.

«Мадрид» хочет, чтобы испанец согласился на изначальные условия, выдвинутые клубом. «Реал» все еще хочет, чтобы Рамос остался в команде, но не станет увеличивать предложение. Если 35-летний футболист отклонит его, то, как считают в , команда справится и без испанца.

Такое мнение сформировалось после ряда сильных матчей, которые провели Начо Фернандес и Эдер Милитао. Последним примером уверенной игры обороны «Реала» без Рамоса стал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

При этом «Мадрид» рассчитывает на , который ведет переговоры по новому контракту с клубом, и защитника «Баварии» , который, как сообщалось, договорился о переходе в «Реал».

Рамос рад видеть, что команда способна хорошо действовать и без него, но понимает, что скоро ему придется принять окончательное решение.

Срок действующего контракта центрального защитника с «Реалом» истекает летом. В этом сезоне Рамос провел 15 матчей в и забил 2 мяча (оба – с пенальти). Сейчас он травмирован.

Полную статистику испанца можно изучить здесь.