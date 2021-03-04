Жена Марсьяля: «Есть стереотипы о женах игроков: красивые машины, сумки. Но это не так. Ты жертвуешь всем»

Мелани Марсьяль, жена форварда , рассказала о сложностях жизни жен футболистов.

«Я могу понять людей, у которых есть стереотипы о женах футболистов, потому что они были и у меня. Думаешь: «О, красивые машины, сумки». Это первый стереотип, но это совсем не так. Может быть, это описывает один месяц в году, месяц, когда у игроков отдых, июнь, отпуск и все такое. В остальное время года все совсем не так.

Ты не видишь мужа, если у него матч на выезде. Кроме того, ты жертвуешь всем. Я, например, далеко от своей семьи, живу за границей. Конечно, это мой выбор, но это и моя жертва.

Грустно, что всех женщин оценивают одинаково. Мне не нравится слышать вещи типа «да она дома сидит, у нее наверняка есть новая сумка» и все такое. Я согласна, что такие тоже есть, но мы не знаем наверняка! Это просто стереотип. То, что жены не рассказывают о своей жизни, не означает, что они ничего не делают.

Вдобавок люди развешивают такие ярлыки, как «голд-диггерша». Люди говорят: «Ты голд-диггерша, пользуешься кредиткой мужа». Но вы не знаете, на что, как и зачем тратятся эти деньги, и мне грустно от этого. Меня тоже называют голд-диггершей, но меня это не беспокоит», – заявила девушка в интервью Konbini.