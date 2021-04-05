УЕФА хочет, чтобы игроки вакцинировались от коронавируса перед участием в Евро

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УЕФА через свою медицинскую комиссию работает над подготовкой протокола по проведению чемпионата Европы этим летом.

Протокол предусматривает обязательную вакцинацию футболистов, сообщает Corriere dello Sport. Согласно плану УЕФА, речь идет о вакцинации 600 футболистов – по 25 игроков в заявках 24 команд на Евро, – а также технического и руководящего персонала участников турнира.

Евро должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но турнир перенесли на год из-за пандемии. Чемпионат Европы, таким образом, начнется 11 июня и закончится 11 июля 2021 года.

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