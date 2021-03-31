Евро пройдет со зрителями. В Будапеште намерены пустить 100% человек на матчи, Санкт-Петербург подтвердил заполняемость на 50%

УЕФА опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что матчи пройдут со зрителями на стадионах.

Восемь городов турнира подтвердили вместимость стадионов. Речь про Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Лондон.

Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости трибун. В Будапеште намерены пустить 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион.

Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген должны пустить от 25% до 33% зрителей. Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три встречи группового этапа и игру 1/8 финала.

При этом Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург допускают возможность до конца апреля увеличить вместимость стадионов. Лондон в начале июня сообщит о вместимости на полуфиналах и финале.

Остальные четыре города – Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим – должны сообщить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда УЕФА окончательно примет решение о проведении матчей в этих городах.