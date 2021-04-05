Судье могло послышаться, что Златан назвал его ублюдком, поэтому он удалил шведа

Форвард не доиграл до конца матч 30-го тура Серии А с «Пармой» (2:1).

39-летний швед получил прямую красную карточку на 60-й минуте после обмена репликами с главным арбитром Фабио Мареской.

Как пишет Sky Sport Italia, решение Марески удалить Златана могло быть недоразумением. «Милан» подаст апелляцию.

Если проанализировать реплики, которые попали в эфир, то Златан после одного из эпизодов сказал рефери саркастическим тоном: «А, вам все равно, что я говорю? Это кажется странным».

Вместо этого арбитру могло показаться, что Ибрагимович сказал ему: «Ты ублюдок». Мареска мог подумать, что швед сказал не «strano» («странно»), а «bastardo» («ублюдок»).

Однако стоит отметить, что речь идет только про реплики, зафиксированные микрофонами. Возможно, Ибрагимович говорил что-то еще. Также неизвестно, что рефери написал в протоколе.

По словам тренера Стефано Пиоли, Златан сказал ему, что не оскорблял судью и не проявлял неуважения.