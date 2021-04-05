Губерниев о рейтингах «Матч ТВ»: «Мы неспортивная страна, не любим своих спортсменов и не знаем их»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интересе к спорту в России.

– Над нами издеваются, что рейтинги ниже «Карусели».

– Не знаю, у меня с программой доля 6, вы меня простите, конечно. Причем по универсальной аудитории и 18+ она не меньше за прошедший сезон.

– Это о чем говорит?

– О том, что мы на правильном пути – канал, я, Россия, матушка Русь. И вы, глядя на меня, тоже на правильном пути – вы стремитесь.

– Почему у нас у спорта низкие рейтинги?

– А мы неспортивная страна. Мы не любим своих спортсменов, мы их не знаем. Про меня все рассказывают – он там про трусы, «баба», как женщина с семечками сказала, и все такое прочее.

Но наши спортсмены великолепные. Они этих сектантов, как я их называю, не интересуют. Они, псевдофанаты, говорят: «Давайте мы будем смотреть в интернете, а не на федеральных каналах. «Матч» – говно». А мы показали все чемпионаты и кубки. Нет, давайте мы пойдем пешком на зло кондуктору.

И вот спортсмены, когда уходят, этих людей не интересуют. В моей жизни это далеко не так. Я потому и часто критикую спортсменов, и это наша работа.

– В регионах играют в Ночной хоккейной лиге, футбол бесконечный, все движется – и при этом мы неспортивная страна?

– Это парадокс, да, – сказал Губерниев в беседе на YouTube-канале «Коммент. Шоу».