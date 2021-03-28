«Не ку-ку, а ка-ка ###! А это не пенальти?» «Сочи» в стиле «Уфы» высказался о судействе Казарцева в матче Кубка с «Локо»

выразил недовольство решением судьи в 1/4 финала Бетсити Кубка России с «Локомотивом» (1:3).

Южане опубликовали в твиттере момент борьбы защитника с игроком железнодорожников на границе штрафной .

«Не ку-ку, а ка-ка ###!!! «Уфа», а это не пенальти?» – написали в твиттере «Сочи», отметив «Уфу».

«Уфа» ранее выложила видео момента на 89-й минуте игры с «Ахматом», на котором игрок соперников вступает в борьбу с футболистом башкортостанской команды. Матч обслуживал судья Евгений Кукуляк.

«Ку-ку ### (блин – прим. Sports.ru)! Если это не пенальти, то что это?» – говорилось в сообщении клуба в твиттере. Позже «Уфа» извинилась.

«Ку-ку ###». «Уфа» взбесилась из-за решения Кукуляка (объяснила мат в твиттере Т9) и получила судью Кукуяна на следующий матч