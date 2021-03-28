Серхио Рамос: «Возможно, если бы у «Барсы» не было Месси, «Реал» выиграл бы больше титулов. Мы страдали от него все эти годы»

Капитан «Реала» отдал должное нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Все эти годы мы страдали от Месси. Возможно, если бы у «Барселоны» не было Месси, мы бы выиграли больше титулов.

Было время, когда мы играли с лучшей «Барселоной» в истории. У нас был такой отличный тренер, как Моуринью, но нам было трудно победить их. Мы нечасто побеждали, было очень напряженно, это напряжение создавали то мы, то они», – сказал игрок в документальном фильме «Легенда о Серхио Рамосе».

Рамос стал пятикратным чемпионом Испании с . Месси 10 раз выигрывал с «Барселоной».