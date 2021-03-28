Серхио Рамос: «Возможно, если бы у «Барсы» не было Месси, «Реал» выиграл бы больше титулов. Мы страдали от него все эти годы»

Теги Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Ла Лига Футбол

Капитан «Реала» Серхио Рамос отдал должное нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Все эти годы мы страдали от Месси. Возможно, если бы у «Барселоны» не было Месси, мы бы выиграли больше титулов.

Было время, когда мы играли с лучшей «Барселоной» в истории. У нас был такой отличный тренер, как Моуринью, но нам было трудно победить их. Мы нечасто побеждали, было очень напряженно, это напряжение создавали то мы, то они», – сказал игрок в документальном фильме «Легенда о Серхио Рамосе».

Рамос стал пятикратным чемпионом Испании с «Реалом». Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу с «Барселоной».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья