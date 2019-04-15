Эммануэль Фримпонг: «Есть стереотип, что русские – расисты, но я был поражен, насколько милыми оказались люди»

Бывший полузащитник «Уфы» и тульского рассказал о периоде жизни в России.

– Три вещи, которые тебе понравились в России. Один ответ и так знаем — девушки. Что еще?

– «The хлеб» и добрые люди. Существует стереотип, что русские – расисты, но эта проблема существует во всех странах. Я был поражен, насколько милыми оказались русские люди, особенно в Уфе.

– Погоди. Был же случай в матче со «Спартаком». Тебе ухали фанаты, ты разозлился. Показал средний палец.

– Ну и ладно, забыли. Не хочу ассоциировать Россию с расизмом, мое время в этой стране было прекрасным. Я был в России почти два года, все было отлично. Я бы не сказал, что это была главная проблема для меня.

– Ты поддерживаешь BLM?

– Я ценю все жизни, расовая принадлежность не имеет значения. All Lives Matter («Все жизни важны» – прим. Sports.ru). Конечно, сейчас есть причины много говорить о жизнях темнокожих. Происходят вещи, которые несправедливы по отношению к нам.

– Как мир может избавиться от расизма?

– Для меня расизм – это заболевание. Если человек – расист, ему невозможно что-то внушить. Я не понимаю, почему люди оскорбляют других из-за цвета кожи. Я не вижу различий между черными, белыми, желтыми, – заявил Фримпонг.