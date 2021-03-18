Медиадиректор «Спартака»: «Тедеско планирует покинуть клуб. Пока он свое решение не меняет»

Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов высказался о возможности продолжения сотрудничества с тренером .

– Точка во взаимоотношениях с Тедеско еще не поставлена, и есть шанс, что клуб сделает тренеру предложение по продлению, от которого он не сможет отказаться?

– По моей информации, дело не в предложении как в финансовом или юридическом документе. Дело в том, что Тедеско тяжело по семейным причинам. Он все-таки планирует покинуть клуб и не продлевать отношения.

Могу сказать, что после «Динамо» с ним был приватный разговор, и он говорил, что он не меняет решения. Посмотрим, что будет дальше, но пока он свое решение не меняет, – сказал Фетисов.