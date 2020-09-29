Артета о 0:3 с «Ливерпулем»: «Я в шоке. «Арсенал» ударился о дно. Они могли победить и крупнее»

Главный тренер подвел итоги матча 30-го тура с (0:3).

«Они сыграли лучше по всем параметрам. Виноват в этом я, ответственность на мне. Они были гораздо сильнее. Они победили в три мяча – а могли и крупнее.

Они выигрывали каждое единоборство, подбирали все отскоки и выносы. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал такого. Моя работа – улучшить ситуацию. Сегодня мы ударились о дно. Это недопустимо.

Конечно, нельзя больше играть на таком уровне. Когда ты представляешь этот клуб, ты должен принимать вызов и соответствовать ему», – заявил Артета.

Клопп о 3:0 с «Арсеналом»: «Я рад игре «Ливерпуля» и трем очкам. Не смотрим на «Челси» и остальных»