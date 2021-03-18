Роналду забивает за сборную Португалии 18 лет подряд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия сборная Люксембурга по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил Люксембургу (3:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

Это первый гол игрока «Ювентуса» за национальную команду в 2021 году. Таким образом, Роналду забивает за сборную 18 календарных лет подряд.

Свой первый гол он забил в 2004 году. Лучший результат Роналду показал в 2019-м, когда забил 14 мячей в 10 матчах за Португалию.

Всего у Роналду 103 гола за сборную. Больше на уровне сборных только у экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку

Брошенную Роналду повязку подобрал пожарный – и отдал на аукцион для помощи 6-месячному мальчику. Деньги на лечение собирают всей Сербией

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