Роналду забивает за сборную Португалии 18 лет подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил Люксембургу (3:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
Это первый гол игрока «Ювентуса» за национальную команду в 2021 году. Таким образом, Роналду забивает за сборную 18 календарных лет подряд.
Свой первый гол он забил в 2004 году. Лучший результат Роналду показал в 2019-м, когда забил 14 мячей в 10 матчах за Португалию.
Всего у Роналду 103 гола за сборную. Больше на уровне сборных только у экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).
Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку
Брошенную Роналду повязку подобрал пожарный – и отдал на аукцион для помощи 6-месячному мальчику. Деньги на лечение собирают всей Сербией