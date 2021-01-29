Юлиан Дракслер: «ПСЖ» готов к «Баварии». Мы выбили «Барсу» из ЛЧ, и это добавило нам уверенности»

Полузащитник «ПСЖ» поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала чемпионов против «Баварии».

– Непростая жеребьевка, потому что – одна из лучших команд мира. В прошлом году они обыграли нас в финале Лиги чемпионов. Но у нас тоже отличная команда с прекрасным подбором игроков.

Думаю, противостояние будет очень напряженным. Важное значение будут иметь детали, они сделают разницу. Я чувствую, что команда готова играть с этим соперником. Мы отдадим все силы.

– Дала ли вам победа над «Барселоной» заряд энергии?

– – отличная команда. Мы обыграли их дома со счетом 4:1. Это был впечатляющий матч. То, что мы выбили такую команду, добавило нам уверенности. Я чувствую, что мы готовы к играм с «Баварией».

В этом сезоне еще предстоит провести много матчей. Мы поборемся за все трофеи и будем готовы к каждому матчу и физически, и психологически, – сказал Дракслер.

сыграет с «Баварией» в гостях 7 апреля. Ответный матч запланирован на 13 апреля.