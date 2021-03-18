Черданцев об англицизмах на «Матч ТВ»: «Вместо «вратарь сделал красивый сэйв»… «Сэйв» похоже на сейф, в котором деньги хранят»

Комментатор «Матч ТВ» поделился размышлениями по поводу англицизмов в эфире.

– Вам нравится слово «камбэк»? Мы говорим «плей-офф»? Мы говорим «сэйв» или говорим «спасение»? Мы говорим «корнер» или говорим «угловой»? Мы говорим «рабона» или стараемся избежать пижонских определений?

– Где грань между тем, чтобы произносить иноязычные слова и говорить «андердог» и находить русскоязычные аналоги? Как вы решаете для себя этот вопрос?

– Я не говорю «андердог». У меня нет проблем с англицизмами, потому что я преподаватель английского языка по образованию, у меня это все как-то внутренне регулируется. Мне несложно говорить по-русски и находить нужный эквивалент. Мне не нравится слово «андердог».

Я понимаю, что английский язык совершенно другой по отношению к русскому, на нем легче комментировать, на нем легче говорить, он короче, компактнее.

Но это издержки профессии, извольте. Если уж вы в этой профессии работаете, умейте строить фразы и предложения, находить слова и определения.

Вместо того, чтобы говорить «вратарь сделал красивый сэйв» … «Сэйв» звучит похоже на сейф, в котором деньги хранят. Наверное, можно как-то по-другому среагировать: «вратарь красиво сыграл», что-то такое. То есть описательными приемами рассказать о том, что ты видишь.

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