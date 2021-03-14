Кварацхелия забил Испании. Это его второй гол за Грузию

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил Испании (1:2) в матче квалификации ЧМ-2022.
Хавбек открыл счет в матче на 43-й минуте, воспользовавшись пасом полузащитника Отара Китейшвили.
Это второй гол Хвичи за Грузию – первый был 14 октября против Македонии (1:1).
Также в результате фолов на Кварацхелии желтые карточки получили защитники Диего Льоренте и Педро Порро.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 20 матчей за «Рубин» в РПЛ и забил 3 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хвича забил Испании 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021
Благодаря голу Кварацхелии Грузия ведет после первого тайма 🇬🇪
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