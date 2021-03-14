Кварацхелия забил Испании. Это его второй гол за Грузию

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил (1:2) в матче квалификации ЧМ-2022.

Хавбек открыл счет в матче на 43-й минуте, воспользовавшись пасом полузащитника Отара Китейшвили.

Это второй гол Хвичи за Грузию – первый был 14 октября против Македонии (1:1).

Также в результате фолов на Кварацхелии желтые карточки получили защитники и .

В текущем сезоне Кварацхелия провел 20 матчей за в и забил 3 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.