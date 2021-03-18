«Реал» и Рамос не могут договориться об условиях контракта. Клуб предлагает продление на год, игрок хочет 2 года или «1+1»

и капитан команды по-прежнему не могут договориться об условиях нового контракта.

Мадридский клуб предлагает испанцу контракт на 1 год с сокращением зарплаты на 20% (таким же, которое «Реал» хочет применить ко всем игрокам).

Рамос считает, что заслуживает как минимум 2-летнего контракта либо соглашения по схеме «1+1», но с сохранением прежней зарплаты.

В клубе не уверены, что стоит надолго продлевать контракт с игроком, которому 30 марта исполнится 35 лет. Рамос же считает, что у него впереди еще несколько лет карьеры.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Его статистику смотрите здесь.