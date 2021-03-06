Томас Мюллер: «АПЛ – главная лига мира, но я не считаю их команды суперсильными. У «Баварии» с ними обычно все складывается хорошо»

Полузащитник «Баварии» высказался об уровне .

«Мне нравится интенсивность АПЛ. В Премьер-лиге больше топ-клубов. Не знаю, действительно ли качество клубов и команд выше. Потому что обычно, когда играет с английскими командами, все складывается хорошо!

Я не считаю, что команды АПЛ суперсильные. Но, конечно, конкуренция в лиге большая. Каждую неделю проходят значимые матчи.

АПЛ – главная лига мира, это точно. Но это не означает, что топ-5 Премьер-лиги выигрывает все в еврокубках. Если сравнивать команду с четвертого места в Премьер-лиге и в чемпионате Германии, в матчах на вылет выиграть может любая из них», – сказал Мюллер.