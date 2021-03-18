Саутгейт предложил игрокам сборной Англии обдумать уход из соцсетей по примеру Анри

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предложил игрокам команды рассмотреть возможность уйти из соцсетей на фоне решения .

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» решил уйти из соцсетей в знак протеста против бездействия в отношении расизма и оскорблений.

«Кажется, что в данный момент социальные сети не контролируют ситуацию, и поэтому я полностью понимаю, когда люди решают отказаться от этих платформ.

Думаю, что каждому игроку, каждому заметному человеку, кто может получить такое негативное внимание, стоит задуматься. Не только заметные люди, но и дети будут подвергаться оскорблениям в интернете. Каждому стоит задуматься, хочет ли он оказаться в такой ситуации?

Когда я на сборе, я стараюсь дистанцироваться от всех внешних средств массовой информации. Это не очень хорошо в плане того, чтобы быть в курсе происходящего в мире, но если я не получаю этот негатив, мир становится лучше. Так что я считаю, что нашим игрокам стоит задуматься над этим.

Думаю, что если вы поговорите с каждым тренером в Англии, одной из главных забот для них будет то, что игроки заходят в раздевалку после игры и начинают смотреть в телефон. В этот момент они уязвимы, они только что сыграли, они измождены. Что они увидят?» – сказал Саутгейт.

Анри ушел из соцсетей в знак протеста. Не вернется, пока там не начнут жестче относиться к расизму и оскорблениям