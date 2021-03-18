Глава DFB: «Катар и условия жизни там освещаются только потому, что они примут ЧМ. Спорт может привлечь внимание к этой теме»

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер выразил мнение, что бойкот ЧМ-2022 не будет самой эффективной мерой по освещению ситуации с нарушением прав человека в Катаре.

– Вы скорее за диалог, чем за бойкот?

– Катар и условия жизни там сейчас освещаются только по одной причине: потому что они будут принимать чемпионат мира в следующем году. Это мощный механизм для совместного достижения изменений. Неприемлемые условия в других странах не привлекают такого общественного внимания.

Я верю в объединяющую силу спорта, способную привести к переменам. После Второй мировой войны Швейцария обратилась к нам и вернула Германию в лоно футбольного сообщества (в 1948 году Швейцария поддерживала Германию после исключения из ФИФА и организовывала матчи между клубами стран; в 1950-м Швейцария провела со сборной первый послевоенный матч – прим. Sports.ru). Эта одна игра оказалась более эффективной, чем многие другие меры, предложенные политиками.

Спорт чрезвычайно могущественен, но он также не может помочь преодолеть все проблемы, которые не решаются даже политикой. Однако в контексте крупного события, такого как чемпионат мира по футболу, он может и должен помочь привлечь внимание общественности к этой теме, – сказал Келлер.

Ранее норвежские клубы призвали к бойкоту ЧМ в Катаре из-за смертей рабочих в стране с момента получения права на проведение турнира. С той же инициативой выступили немецкие фанаты.

Футболисты сборных Германии и Норвегии выходили в футболках о ситуации с правами человека в Катаре перед матчами квалификации ЧМ-2022.

Немцы тоже вписались за права человека в Катаре. Вышли на первый матч отбора к ЧМ-2022 в особых футболках

Норвегия продвигает бойкот ЧМ-2022: Холанд, Эдегор и остальные готовы отказаться от мечты из-за смертей рабочих-мигрантов в Катаре