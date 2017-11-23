Кержаков о Саенко: «Жульман. Пытался подкупить мою бывшую жену, чтобы она сказала неправду про меня»

Бывший нападающий и сборной России в интервью ютуб-каналу «Sports Интервью» вспомнил, как вел себя экс-футболист сборной России Иван Саенко в истории с нефтеперерабатывающим заводом.

В 2011 году Саенко свел Кержакова с людьми, которые предложили Александру вложиться в нефтеперерабатывающий завод под Воронежем.

Запуск завода обещался в конце 2012 года, но был отложен. В начале 2013-го Кержаков обнаружил, что мошенники украли с его счетов 330 млн рублей.

– Ты общался с Саенко после этой истории?

– Нет. Да это жульман. О чем мне с ним общаться? Зачем? Что он скажет? Что этого не было? Я знаю, что он делал.

Знаю, что он пытался подкупить мою бывшую жену, чтобы она сказала неправду про меня. Это есть в уголовном деле. Я знаю, как он обманывал других футболистов, но те, к сожалению, не пошли со мной в суд, потому что не хотели огласки.

Если бы я не считал себя самым умным на тот момент, никогда бы такого не произошло. Я же считал, что все круто, все точно получится. Не могут же обмануть такие близкие люди, – сказал Кержаков, сейчас возглавляющий .

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