Кержаков отсудил 222 млн рублей у воронежского бизнесмена

Бывший нападающий Александр Кержаков смог вернуть деньги, инвестированные в постройку нефтезавода под Воронежем.

Кержаков в судебном порядке взыскал 222 миллиона рублей с бизнесмена Михаила Сурина.

В середине 2016 года Сурин получил четыре года колонии общего режима за хищение у футболиста более 300 миллионов рублей на строительстве нефтезавода.

Сторона Кержакова также претендовала на 50-процентную долю в организации-операторе строительства завода, но им было отказано.

Кроме того, иск на 150 миллионов рублей к Сурину подал еще один бывший футболист – .