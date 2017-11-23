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    Кержаков отсудил 222 млн рублей у воронежского бизнесмена

    Теги Зенит Иван Саенко премьер-лига Россия Александр Кержаков бизнес

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков смог вернуть деньги, инвестированные в постройку нефтезавода под Воронежем.

    Кержаков в судебном порядке взыскал 222 миллиона рублей с бизнесмена Михаила Сурина.

    В середине 2016 года Сурин получил четыре года колонии общего режима за хищение у футболиста более 300 миллионов рублей на строительстве нефтезавода.

    Сторона Кержакова также претендовала на 50-процентную долю в организации-операторе строительства завода, но им было отказано.

    Кроме того, иск на 150 миллионов рублей к Сурину подал еще один бывший футболист – Иван Саенко.

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