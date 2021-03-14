Конте может уйти из «Интера», если состав не усилят. «МЮ» и «Тоттенхэм» – в числе опций

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Антонио Конте может уйти с поста главного тренера «Интера», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что из-за финансовых проблем китайской компании Suning Holdings, владеющей клубом, возможность летнего усиления состава находится под вопросом. В связи с этим Конте может отказаться от нынешней работы.

Продолжить карьеру итальянский тренер может в АПЛ, однако, по мнению Tuttosport, лишь в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» положение главных тренеров недостаточно прочное.

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. Он пришел в команду из «Челси», где отработал два сезона, став чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

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